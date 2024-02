- Jeżeli partia chce przetrwać na scenie politycznej i mieć kiedykolwiek wpływ (na sprawy obywateli i kraju – red.) i mieć możliwość powrotu do władzy, musi przejść głębokie przeobrażenie - mówił w środę Jan Krzysztof Ardanowski w Radiu Plus.

- Jeżeli nie, to polska centroprawica, nurt ludowy, konserwatywny, znajdzie sobie inną reprezentację - przyznał i dodał, że już teraz "część członków organizacji prawicowych w PiS-ie nie upatruje swojej reprezentacji".

Ardanowski uderza w Kaczyńskiego. "Nic z PiS-u nie zostanie"

Co więcej, były minister rolnictwa i członek PiS-u stwierdził, że partia musi dokonać zmian personalnych, w szczególności "na górze". - Z Kaczyńskim PiS się już nie podniesie – przyznał polityk.

- Ja jestem może jednym z nielicznych w ugrupowaniu, który ma odwagę mówić również o kardynalnych błędach popełnionych w ostatnich wyborach. Mówię to otwarcie: jeżeli nie będzie uderzenia się w piersi i rozliczenia z tego co się wydarzyło, zaplanowania zmian personalnych, to PiS popłynie. Nic z PiS-u nie zostanie - stwierdził.

Jednocześnie polityk przyznał, że "jeszcze nie stawia krzyżyka" na ugrupowaniu. Powiedział również, że jego zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński "jest osobą wybitną". - Ale jest w pewnym sensie - i mówię to ze smutkiem - w dużej mierze odizolowany przez jego otoczenie od wiedzy o realnych problemach Polski - ocenił Ardanowski mówiąc m.in. o kwestii ukraińskiego zboża.