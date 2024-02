Na podstawie amerykańskiego raportu można wnioskować, że śpimy i chodzimy po setkach miliardów złotych. Dosłownie. Z najnowszego dokumentu "Mineral Commodity Summaries 2024" wydanego przez Służbę Geologiczną Stanów Zjednoczonych (USGS), wynika, że Polska jest światowym liderem zasobów srebra.

Polska liderem w zasobach srebra

Szacowana wartość polskich złóż które mają wynosić nawet 170 tys. ton to ok. 127 mld dolarów, a biorąc pod uwagę aktualne ceny na giełdach, posiadamy kruszec o wartości ok. 505 mld zł. Jednak tak dobrych informacji nie ma w kwestii wykorzystywania polskich zasobów. Uwzględniając aktualną ilość wydobywanego srebra wystarczy ono na kolejne 130 lat.

Z danych pochodzących z 2023 roku wynika, że Polska - jako kraj posiadający największe zasoby - nie jest nawet na podium w kwestii wydobywania metalu. W ubiegłym roku wydobyto 1,3 tys. ton srebra, co pozwoliło nam zająć piąte miejsce w tej kategorii. Zdaniem ekspertów mamy ogromny potencjał, który w ogólne nie jest wykorzystywany.

Cena srebra może wzrosnąć

Analitycy szacują, że jeśli zapotrzebowanie na złoto zostanie na tak wysokim poziomie - jak jest teraz - lub wzrośnie, cena srebra również pójdzie w górę. Z uwagi na fakt, że w światowych zasobach jest znacznie mniej złota niż srebra to jego cena również jest znacznie wyższa, jednak analizując historyczne i obecne stosunki cen srebra do złota, można zauważyć potencjał do wzrostu wartości tańszego z metali.

Co więcej, srebro podobnie jak złoto jest doskonałą alternatywą na ulokowanie swoich oszczędności. Szczególni w czasach, gdy nie opłaca się trzymać oszczędności w przysłowiowej skarpecie, ponieważ z uwagi na wysoką inflację tracą one na wartości, a z kolei konta oszczędnościowe pobierają dość wysokie podatki od i tak bardzo skromnych oprocentowań.