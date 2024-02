Protest rolników. Rozmowy w gabinecie marszałka Hołowni

- Wszystkie te rzeczy, które dziś kładziemy na stole, jeżeli tylko obie strony będą chciały, to są do załatwienia - przekonywał marszałek Sejmu na spotkaniu z komitetem reprezentującym protest rolników. Szymon Hołownia zapewnił, że barierki ustawione przed Sejmem nie są "przeciwko nim", a jeden z liderów protestu, Sławomir Izdebski oświadczył, że liczy na pomoc marszałka w Sejmie.

Po godz. 13 szef Kancelarii Sejmu, minister Jacek Cichocki, zaprosił przedstawicieli protestujących w Warszawie rolników na rozmowę z marszałkiem Szymonem Hołownią. Budynek Sejmu jest jednym z miejsc na trasie demonstrantów z całej Polski - zakończy się przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Wszystkie te rzeczy, które dziś kładziemy na stole, jeżeli tylko obie strony będą chciały, to są do załatwienia, do przeprocesowania, bo nikomu nie chodzi dzisiaj o to, by doprowadzić polskie bezpieczeństwo żywnościowe i polskich rolników do upadku - mówił Szymon Hołownia na konferencji prasowej z rolnikami, która poprzedziła zamknięte dla mediów rozmowy w gabinecie.

Marszałek Hołownia spotkał się z rolnikami. "Jest początek rozmowy"

Jak zaznaczył, trzeba być świadomym, że nie wszystko w UE przebiega dobrze. - Wzburzenie i gniew i sytuacja na tym proteście dojrzała do takiego momentu, że zamiast prowadzić swoje gospodarstwa musicie przyjeżdżać do Warszawy i walczyć o to, co jest dla was ważne - przemawiał marszałek, zapewniając, że Sejm jest miejscem rozmowy.

Hołownia podkreślił, że bardzo zależało mu na tym, żeby w spotkaniu z rolnikami wziął udział szef komisji rolnictwa, poseł Mirosław Maliszewski (PSL), wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). - Wiem, że z Brukseli ma się do nas odezwać minister Czesław Siekierski, na co liczę - mówił Hołownia. - Rozumiem, że to jest początek rozmowy, która dla dobra waszego i naszego musi trwać. Oby jak najszybciej udało się to rozwiązać.

Jak zaznaczył, "na stole leżą dziś dwie rzeczy". Hołownia wymienił kwestię ukraińskich produktów rolnych, które wjeżdżają na teren polski oraz "Zielony Ład". - I co trzeba zrobić, żeby "Zielony Ład" zapewnił, że susza, którą mamy od 2010 roku, się zmniejszy, ale jednocześnie nie wysuszał polskich gospodarstw, nie doprowadzał do ich bankructwa przez biurokrację - przekonywał marszałek Sejmu.

Rolnicy liczą na pomoc marszałka Sejmu. "Wiemy, że wstawi się za nami"

Szymon Hołownia odniósł się też do kwestii barierek, które w nocy pojawiły się przed Sejmem.

- Nie są skierowane przeciwko wam, stanęły tutaj tylko i wyłącznie na prośbę policji, która powzięła informację o możliwych prowokacjach w trakcie protestu - tłumaczył marszałek Hołownia. - W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo ostateczna decyzja była taka, żeby się na to zgodzić.

"Znikną zaraz po tym, jak przestaną być potrzebne" - dodał Hołownia i podkreślił, że cieszy się, że "protest przebiega w spokojnej atmosferze".

Następnie udzielił głosu rolnikom, którzy podziękowali za możliwość rozmowy. - Głęboko wierzymy w to, że pan marszałek będzie jako druga osoba w państwie, wstawi się za nami i będzie robił wszystko, by nasze postulaty były jak najszybciej spełnione - mówił Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, Sławomir Izdebski

Rolnik zaznaczył, że w niektórych kwestiach to parlament będzie zajmował się problemami protestujących - wspomniał tu o planach ograniczenia hodowli zwierząt futerkowych, czemu sprzeciwiają się rolnicy. - Tutaj będziemy chcieli pana marszałka pomocy - mówił przedstawiciel rolników.

- Liczymy na pana jako koalicjanta, by polski rząd postawił twarde warunki Unii Europejskiej, żeby moglibyśmy zakończyć te protesty - zakończył Sławomir Izdebski, a rolnicy wraz z parlamentarzystami przeszli do rozmów.

Spotkanie rolników z Szymonem Hołownią skończyło się po kilkudziesięciu minutach. - Pan marszałek obiecał nam, że wypracujemy pewne kompromisy, stworzymy grupy robocze, w których zasiądą przedstawiciele władz, rolników, związków zawodowych. Póki co niestety nie padły żadne konkrety, którymi moglibyśmy się pochwalić. Protesty będą trwały tak długo, jak długo postulaty nie będą realizowane - przekazał Szczepan Wójcik, jeden z liderów protestujących.