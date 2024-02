We wtorek w centrum Warszawy zorganizowano protest rolników. Uczestnicy zebrali się przed g. 11 na placu Defilad.

- Apelujemy do warszawianek i warszawiaków, by korzystali z komunikacji miejskiej. W pochodzie bierze udział ok. 10 tys. rolników - przekazał w rozmowie Polsat News prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak dodał, pociągi metra są we wtorek bardziej obłożone.

Rafał Trzaskowski o frekwencji

Polscy rolnicy protestują m.in. przeciwko polityce Komisji Europejskiej, którą oskarżają o przyzwalanie na import produktów rolnych z Ukrainy i wprowadzanie Zielonego Ładu.

- Granica z Ukrainą powinna być kontrolowana, UE powinna ją kontrolować. Trzeba zastanowić się nad tym, czy wyśrubowane normy Zielonego Ładu nie powinny być złagodzone - uważa Rafał Trzaskowski.



Trzaskowski mówił o "hipokryzji" we wpuszczaniu ukraińskich towarów bez żadnej kontroli.

Protest polskich rolników trwa od 9 lutego.

We wtorek tłum rolników zebrał się w centrum Warszawy. Na placu Defilad rozpalono ogień i odpalono race. Interweniowała policja. Pochód rozpoczął się o g. 11, ale już od rana było tam gorąco.

Uczestnicy skierowali się pod gmach Sejmu. Na czas protestu na ul. Wiejską powróciły barierki.