Donald Tusk wycofał wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. odszkodowań dla przedsiębiorców za lockdown. Dokument do TK przesłał poprzedni premier Mateusz Morawiecki. Gdyby Trybunał przychylił się do argumentów we wniosku, mogłoby to utrudnić właścicielom firm uzyskanie pieniędzy. Decyzja szefa rządu sprawia jednak, że wypłata rekompensat będzie możliwa.