Edgar Kobos na początku przesłuchania przed sejmową komisją śledcza ds. afery wizowej wyraził zgodę na upublicznienie wizerunku oraz swoich danych.

Były współpracownik byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka zaznaczył, że podczas śledztwa ws. afery wizowej przyznał się do większej liczby przestępstw, niż te, które początkowo zarzucała mu prokuratura.

Edgar Kobos przed komisją śledczą: Chcę mówić

- Chcę spróbować naprawić swoje błędy. Chcę mówić, ale dotychczas nie miałem do kogo. Jestem gotowy dzielić się swoją wiedza z organami ścigania i wszystkimi, którzy będą chcieli mnie wysłuchać - powiedział.

- Do dnia dzisiejszego organy ścigania nie zapewniły mi bezpiecznych warunków, żebym mógł powiedzieć wszystko co wiem na ten temat, pomimo tego, że zarówno ja, jak i moi współpracownicy wielokrotnie o to prosiliśmy - dodał.

Według niego, "o wielkości afery wizowej nie świadczy jedynie liczba wydanych wiz". - Świadczą o tym również inne działania. Na przykład działania legislacyjne podejmowane przez Piotra Wawrzyka, albo tworzenie nowych instytucji, których celem było jedynie znaczące zwiększenie możliwości tego, jak wiele wiz Polska będzie w stanie wydać - stwierdził.

- Posiadam wiedzę na temat kulisów powołania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, a także Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach. Te dwie instytucje zostały umieszczone w miastach, które są okręgami wyborczymi dwóch polityków, którzy mieli kluczowe znaczenie dla ich utworzenia, czyli byłego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i jego zastępcy Piotra Wawrzyka - powiedział.

Zeznania współpracownika P. Wawrzyka, Edgara Kobosa

- Mam również wiedzę odnośnie metod i sposobów z jakich korzystali ludzie zatrudnieni w centrali ministerstwa spraw zagranicznych, aby wymuszać wydawanie wiz na placówkach dyplomatycznych rozsianych po całym świecie - dodał. - Ci ludzie podlegali pod Zbigniewa Raua i Piotra Wawrzyka - stwierdził.

Edgar Kobos powiedział, że przez wiele lat był "człowiekiem partii". - Takim typowym, politycznym wychowankiem obozu Zjednoczonej Prawicy - wyjaśnił.

Zapewnił, że "dość długo" współpracował z Piotrem Wawrzykiem. - W mojej ocenie kierownictwo Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową - powiedział. Politycy Zjednoczonej Prawicy byli jedyną grupa, która mogła na tym (tuszowaniu afery - red.) najwięcej skorzystać - dodał.

Wkrótce więcej informacji.

Afera wizowa

Pierwszy świadek, który stawił się w poniedziałek przed komisją - Piotr Wawrzyk - skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. - Przez pięć i pół roku, pełniąc funkcję wiceministra spraw zagranicznych, przez cztery lata pełniąc mandat poselski, zawsze przestrzegałem przepisów prawa. Nigdy prawa nie złamałem - powiedział.

31 sierpnia 2023 r. Piotr Wawrzyk, który w rządzie PiS odpowiadał w MSZ za sprawy konsularne, w tym za system wydawania wiz, został odwołany z funkcji sekretarza stanu. Jako powód podano "brak satysfakcjonującej współpracy". Kilka dni później ówczesny premier Mateusz Morawiecki przyznał, że dymisja Wawrzyka związana jest z działaniami CBA.

W kolejnych dniach media zaczęły ujawniać, że polskie wizy były przyznawane za pieniądze i poza kolejką przez polskich urzędników służb konsularnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W styczniu tego roku Wawrzyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy lubelskiej delegatury CBA w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Po postawieniu mu zarzutów prokurator wyznaczył mu 100 tys. zł poręczenia majątkowego. Wawrzyk nie przyznał się do winy i odmówił wyjaśnień. Prokuratura Krajowa informowała wtedy, że zarzuty w śledztwie usłyszało dziewięć osób