Kyryło Budanow mówił o przyczynach śmierci Aleksiaj Nawalnego podczas konferencji "Ukraina. Jest rok 2024".

- Mogę was rozczarować, ale wiemy, że naprawdę zmarł z powodu zakrzepu krwi. I to jest mniej więcej potwierdzone. Nie jest to zaczerpnięte z Internetu, ale niestety jest to naturalna [śmierć] - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu, cytowany przez "Ukrainską Prawdę".

