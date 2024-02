W tym roku do ogrodu zoologicznego w San Diego trafią dwie pandy wielkie z Chin. Oznacza to ożywienie tzw. dyplomacji pand na linii Waszyngton-Pekin. W ostatnich miesiącach w obliczu napięć między mocarstwami pojawiło się ryzyko, że w Stanach Zjednoczonych nie będzie żadnego okazu tego wyjątkowego gatunku

Chińskie Stowarzyszenie Ochrony Dzikiej Przyrody osiągnęło porozumienie z zoo w San Diego i Madrycie, podała chińska państwowa agencja prasowa Xinhua. Oznacza to, że wkrótce do wspomnianych ogrodów zoologicznych trafią pandy wielkie. Tym samym dołączą do naprawdę ekskluzywnego grona.

"Dyplomacja pand"

Pandy wielkie są gatunkiem endemicznym dla Chin. Oznacza to, że w warunkach naturalnych występują jedynie w Państwie Środka. Obecnie ich populacja wynosi nieco ponad 1800 osobników, w tym 600 w niewoli, a gatunek jest uznawany za zagrożony wyginięciem. Jednocześnie jest również skarbem narodowym i symbolem, z którym Chiny są kojarzone. Pekin skrzętnie z tego korzysta.

Od ponad pół dekady Chiny prowadzą tzw. dyplomację pand. W jej ramach zwierzęta są wysyłane do lub sprowadzane z ogrodów zoologicznych w różnych częściach świata wraz ze zmianami w stosunkach bilateralnych. Z tego powodu zgoda na wypożyczenie dwóch pand: samca i samicy do zoo w San Diego można interpretować jako symbol ocieplenia relacji między mocarstwami.

ZOBACZ: Nowa gwiazda zoo w Łodzi. Żyrafiątko zostało odrzucone przez matkę

Zwierzęta mają zostać dostarczone pod koniec lata. W podobnym czasie pandy mogą trafić również do Waszyngtonu i Wiednia. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami tamtejszych ogrodów zoologicznych.

Relacje USA z Chinami się ocieplają?

Pierwsze pandy trafiły do USA w 1972 roku jako prezent po wizycie prezydenta Richarda Nixona w Pekinie. W następnych latach liczba zwierząt w amerykańskich ogrodach zoologicznych stale się zwiększała.

W ostatnich latach, wraz z pogorszeniem się relacji bilateralnych, trend się odwrócił. W 2023 roku do Chin wróciły cztery zwierzęta. Wówczas jedynymi pandami, które zostały w kraju były te w zoo w Atlancie. Umowa na ich wypożyczenie wkrótce się kończy. Dzięki nowej umowie pewne jest, że w najbliższych latach w Stanach Zjednoczonych będą co najmniej dwie pandy.