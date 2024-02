- Przy okazji historii z granatnikiem miało miejsce 27 bardzo poważnych uchybień - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, nawiązując do przypadkowego wystrzelania przez gen. Jarosław Szymczyka z broni na terenie Komendy Głównej Policji. Jak zapowiedział, w tej sprawie zostaną złożone zawiadomienia do prokuratury.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia 2022 roku doszło do wybuchu w gmachu Komendy Głównej Policji. Wówczas na zapleczu gabinetu komendanta eksplodował granatnik, który Jarosław Szymczyk miał dostać podczas wizyty w Ukrainie.

ZOBACZ: Wybuch granatnika w KGP. Krzysztof Brejza ujawnił zdjęcia

Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego, zdecydowano o złożeniu wniosków do prokuratury. - Kontrola prowadzona przez zespół audytujący pokazała 27 bardzo poważnych uchybień związanych z całą historią tego granatnika i z jego wybuchem - przekazał.

Pierwsze zawiadomienie będzie dotyczyć gen. Szymczyka, i art. 263 par. 2 Kodeksu karnego - "posiadanie broni wbrew przepisom". - W tej sprawie złożymy również zawiadomienie o wykroczeniu polegającym na przewiezieniu tego granatnika na terytorium Polski - przekazał.

Do prokuratury trafią trzy wnioski

Druga sprawa będzie dotyczyć "niedopełnienia obowiązków służbowych". Natomiast trzecie zawiadomienie będzie dotyczyło "niedopełnienia obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w związku z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia i życia" z artykułu 231 par. 1 Kodeksu karnego.

- Czymś niepojętym jest to, że nie zarządzono ewakuacji, że nie zadbano o bezpieczeństwo pracowników - podkreślał Kierwiński. - To pokazuje skalę upadku zarządzania formacją - dodał. Jak podkreślił, stroną poszkodowaną w tej sprawie "jest polska policja".

ZOBACZ: Incydent z granatnikiem w KGP. Ukraińska strona wydała komunikat

- W tej sprawie, my - wszyscy Polacy, mieliśmy bardzo dużo szczęścia, ponieważ głowica granatnika nie uzbroiła się, a jeżeli chodzi o naruszenie stropu, to trafił w tę przestrzeń pomiędzy belkami nośnymi. Gdyby trochę inaczej ukształtowała się trajektoria lotu, wtedy z dużym prawdopodobieństwem mielibyśmy do czynienia z katastrofą budowlaną - zaznaczył minister.

- Nie doszło by do tego, gdyby zachowano wszystkie procedury - podsumował. Przypomnijmy, że do wybuchu granatnika doszło w środę 14 grudnia 2022 roku o godz. 7:50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji.

Granatnik miał przebić podłogę pomieszczenia sąsiadującego z gabinetem komendanta - to z tego powodu posypał się strop w pomieszczeniu ochrony znajdującym się pod nim. Na jednym ze zdjęć ujawnionych przez ówczesnego senatora Krzysztofa Brejzę widać dziurę w stropie.