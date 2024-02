- Jeśli nie wygramy w Putinem na Ukrainie, to będziemy musieli wygrywać z nim w Polsce - ostrzegł marszałek Sejmu Szymon Hołownia w "Gościu Wydarzeń". Polityk podkreślił, że należy wspierać wschodniego sąsiada, ponieważ Rosja stanowi "poważne zagrożenie dla nas i naszych dzieci".

Lider Polski 2050 był gościem Marcina Fijołka w piątkowym "Gościu Wydarzeń". Wśród tematów rozmowy było bezpieczeństwo Polski w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. W tym kontekście marszałek Sejmu został zapytany o wypowiedź, która padła podczas konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach. Zwracając się do obecnych Hołownia zadeklarował wówczas, że "Putina wgnieciemy w ziemię".

- Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz - dodał.

"Wgnieciemy Putina w ziemię". Hołownia tłumaczy się z kontrowersyjnych słów

Prowadzący program spytał polityka, czy to odpowiedzialne, by druga osoba w państwie wypowiadała takie słowa.

- To jest coś, co czuję nie tylko ja, ale też wielu Polaków. Putina miejsce jest przede wszystkim przed Trybunałem Karnym, ale jeżeli będzie trzeba z nim wygrywać na polu walki, to z nim trzeba wygrać na polu walki - odpowiedział Hołownia.

- Czyli powtórzyłby pan dzisiaj te słowa? - dopytywał Marcin Fijołek.

- Ja, przede wszystkim, w tej formule, dzień po śmierci Nawalnego nie miałem wątpliwości, że tych słów trzeba użyć - odparł polityk. - Ja ich nie używam codziennie - dodał.

Szymon Hołownia: Putin stanowi poważne zagrożenie dla nas i naszych dzieci

Mówiąc o zagrożeniu, jakie Putin i Rosją stanowią dla Polski Hołownia podkreślił wagę współpracy ze wschodnim sąsiadem.

- Powinniśmy pokonać Putina i jego reżim. Dobrze, żeby zrobiła to Ukraina. Jeśli trzeba ją w tym wesprzeć, to bardzo dobrze - mówił. Jak dodał, "Ukraina powinna mieć w tym nasze pełne wsparcie".

- Putin, jeżeli nie zostanie unieszkodliwiony, stanowi poważne zagrożenie dla nas i naszych dzieci, a chyba nikt nie chce, żeby nasze dzieci płaciły krwią za to, że ten szaleniec rozpętał w Europie i znacznej części świata piekło - zakończył.