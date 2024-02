W Sejmie znajdują się cztery projekty w sprawie aborcji - w piątek Trzecia Droga przedstawiła swój w Sejmie, w styczniu KO, a w listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty.

Szymon Hołownia reaguje na zapowiedź Lewicy

Ostatnie z ugrupowań uważa, że ich projekty już zbyt długo znajdują się "w sejmowej zamrażarce". Minister ds. równości Katarzyna Kotula poinformowała w piątek, że klub parlamentarny Lewicy złoży do marszałka wniosek o pilne procedowanie i głosowanie ustaw aborcyjnych.

- To nie jest tak, że wrzucasz do okienka projekt ustawy i on wyskakuje z drugiej strony na sali sejmowej. To są analizy, które trzeba zrobić - odniósł się do tej sprawy Szymon Hołownia w "Gościu Wydarzeń". Marszałek podkreślił też, że Lewica dwa miesiące "zwlekała z naniesieniem uzasadnień do swoich projektów". - Wszystkie te projekty przeczytamy razem, skierujemy je też do komisji nadzwyczajnej - dodał Hołownia o propozycji Anny Marii Żukowskiej, którą uznał są słuszną.

Sz. Hołownia proponuje referendum, Lewica przeciwna

Zdaniem marszałka wyjściem z sytuacji jest referendum. Dodał, że jeśli ktoś mówi, że referendum to złe rozwiązanie, to pyta go: "naprawdę chcesz, żeby w Polsce Hołownia, Macierewicz, Tusk decydowali o tym, co mogą, a czego nie mogą kobiety?".

Wcześniej do propozycji Trzeciej Drogi odniosły się posłanki Lewicy podczas konferencji w Sejmie. - Zagłosujemy przeciwko uchwale o referendum bądź ustawie o referendum - mówiła Katarzyna Kotula. Podkreśliła, że "w sprawie praw kobiet można być tylko za albo przeciwko (...), nie ma żadnej trzeciej drogi".

ZOBACZ: Ukraińska delegacja na granicy z Polską. Denys Szmyhal mówił o "środkach odwetowych"

- W mojej ocenie jednak Lewica w taki sposób konfrontacyjny zaczyna trząść Koalicją 15 października - mówił Hołownia. - Uważam, że ten konfrontacyjny język, którego używa Lewica, jest niepotrzebnym, zbędnym podkopywaniem jedności koalicji, nie służy jej - powiedział Hołownia. Dodał jednak, że jeśli Lewica chce, jej projekty mogą być procedowane w innym, szybszym trybie.

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" Szymon Hołownia mówił także m.in. o słowach ukraińskiego premiera, który zapowiedział, że Ukraina może podjąć "kroki odwetowe", jeśli przejścia graniczne nie zostaną odblokowane. - Problemem jest Rosja, zalew zboża rosyjskiego - zaznaczył marszałek. - My musimy temu przeciwdziałać - dodał marszałek, przypominając, że w marcu dojdzie do polsko-ukraińskiego spotkania "ostatniej szansy".