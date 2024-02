Piotr Müller o KPO: Dla mnie to deal

Dla mnie to jest deal, pewnie za jakiś czas dowiemy się co Donald Tusk sprzedał w zamian za to, co się zadzieje - mówił Piotr Müller w programie "Graffiti". Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do prawdopodobnego ogłoszenia informacji o odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W rozmowie z redaktorem Grzegorzem Kępką poseł PiS odniósł się do wizyty Ursuli von der Leyen w Polsce i spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w trakcie którego najprawdopodobniej ogłoszone zostanie uwolnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Zdaniem Piotr Müller to dobra informacja dla naszego kraju, jednak jest to także podkreślenie, że unijne instytucje uzależniły swoją decyzję od zmiany partii rządzącej w Polsce.

- To będzie dobra informacja, że dodatkowe środki finansowe popłyną do Polski. Natomiast będzie to też dowód na to, że Komisja Europejska działała w sposób polityczny. Nic takiego nie działo się w Polsce, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, żeby zmieniać kryteria oceny, które wcześniej Komisja sama ustaliła - stwierdził.

Jednocześnie, zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości, należy szczegółowo przyglądać się decyzjom podejmowany przez koalicję rządzącą.

- Komisja Europejska wcześniej wymagała, a teraz okazuje się, gdy przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej godzi się na niekorzystne dla nas rozwiązania w Unii Europejskiej, to tych rozwiązań nie trzeba akceptować. Dla mnie to jest deal, pewnie za jakiś czas dowiemy się, co Donald Tusk sprzedał w zamian za to, co się zadzieje - podkreślił.

Decyzja rządu ws. protestu rolników. Piotr Müller: Najbardziej radykalne kroki

Kolejnym tematem dyskusji była, ogłoszona przez premiera Donalda Tuska, decyzja o wpisaniu przejść granicznych i niektórych linii kolejowych na listę obiektów infrastruktury krytycznej.

Zdaniem przedstawiciela największej partii opozycyjnej w parlamencie, tego typu rozwiązanie ma doprowadzić do natychmiastowego zakończenia protestów rolników, bez rozwiązania problemu.

- Donald Tusk chce w ten sposób pozbyć się protestów rolników na granicy. To jest metoda, która będzie budziła dużo kontrowersji i negatywnych emocji - przekonywał.

- Mamy sytuację krytyczną. Chcą wprowadzić najbardziej radykalne kroki jakie można wprowadzić - dodał.

Według Piotr Müller sytuacja na granicy może stać się jeszcze bardziej napięta, ponieważ nie zostanie wypracowane żadne stanowisko poprawiające sytuację rolników. Jednocześnie poseł przyznał, że obecnie rząd Donalda Tuska nie udostępnia opozycji informacji, które mogłyby wskazywać na znaczące problemy np. z transportem wojskowym dla Ukrainy.

- Należy doprowadzić do sytuacji w której najpierw stosuje się metody mniej daleko idące, rozmawia się, prowadzi się dialog. Jeśli wtedy nie dochodzi do porozumień i faktycznie dochodzi do sytuacji, że sytuacja na Ukrainie byłaby z tego powodu dużo cięższa, to można rozmawiać o dalej idących rozwiązaniach - podkreślił.

- Rolnicy wiedzą, że sytuacja jest trudna i nikt nie życzy sobie tego, żeby Rosja wchodziła w głąb Ukrainy. Nikt nie ma takiego myślenia - stwierdził Müller.

mjo/ac / Polsatnews.pl