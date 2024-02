Z dokumentów ujawnionych przez tajne służby Stanów Zjednoczonych wynika, że owczarek niemiecki należący do prezydenta USA w niecały rok ugryzł agentów Secret Service co najmniej 24 razy. Niektóre rany były na tyle poważne, że wymagały interwencji lekarzy. Z uwagi na czworonoga agenci zmienili nawet taktykę ochrony, jednak to nie pomogło.