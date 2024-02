W czwartek Krzysztof Kwiatkowski ogłosił decyzję o dołączeniu do senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej. Dotychczas parlamentarzysta był pozbawiony barw politycznych, pozostając senatorem niezależnym.

Krzysztof Kwiatkowski dołącza do KO. Podjął decyzję

- To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Nie ma drugiego tak merytorycznego i dobrze pracującego senatora. Cieszymy się, że będzie w naszym klubie - powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej.



Przewodniczący klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński poinformował, że do tej pory klub liczył 41 senatorów, a Krzysztof Kwiatkowski będzie 42, podbudowując największy klub w Senacie. - Cieszę się, że Krzysztof Kwiatkowski pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie i dzięki temu klub KO staje się coraz silniejszy - powiedział szef klubu.

Senator niezależny zasila szeregi KO

- Przez ostatnie pięć lat byłem senatorem niezależnym i bezpartyjnym. Starałem się wykorzystać ten czas najlepiej jak potrafiłem do pracy na rzecz obywateli. W poprzedniej kadencji Komisja Ustawodawcza Senatu, której pracami kierowałem odbyła 350 posiedzeń, przygotowując 115 projektów ustaw. W tamtym czasie moja bezpartyjność ułatwiała tę pracę. Część tych projektów parlament przyjął - przekazał Krzysztof Kwiatkowski.

Senator stwierdził, że sytuacja geopolityczna wokół Polski się zmieniła, co wymaga od polityka odpowiedzialności. - To jednoznaczna potrzeba do działania w większej zbiorowości dlatego podjąłem decyzję o przystąpieniu do klubu KO - dodał parlamentarzysta z Łodzi.