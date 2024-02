Jens Stoltenberg stwierdził, że gdy Ukraina otrzyma samoloty F-16 od swoich sojuszników, będzie mogła atakować cele poza granicami swojego kraju. Zdaniem szefa NATO wszyscy sojusznicy chcą, by dostawa została zrealizowana jak najszybciej.

W rozmowie z Radiem Swoboda sekretarz generalny NATO stwierdził, że po dostawach F-16 Ukraina zyska prawo do samoobrony oraz przeprowadzania uderzeń na cele wojskowe w Rosji.

Podkreślił, że ważne, by ekipy obsługi technicznej, personel pomocniczy oraz sami piloci byli jak najlepiej wyszkoleni. Zdaniem Stoltenberga przełoży się to pozytywnie na efekty korzystania z amerykańskich maszyn.

F-16 dla Ukrainy. Stoltenberg: Im szybciej, tym lepiej

- Myślę, że powinniśmy posłuchać ekspertów wojskowych, kiedy będziemy gotowi lub kiedy sojusznicy będą gotowi rozpocząć wysyłanie i dostarczanie F-16. Im szybciej, tym lepiej - powiedział szef NATO.

Stoltenberg podkreślił, że każdy z sojuszników będzie indywidualnie decydował o dostarczeniu F-16 do Ukrainy, ponieważ państwa mają różną politykę. - Jednocześnie wojna na Ukrainie jest aktem agresji, a Ukraina ma prawo do samoobrony, w tym do uderzania w rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą - przekazał.

polsatnews.pl