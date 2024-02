Liczyła się każda sekunda. Rolnik pobiegł, by przerwać blokadę

W stronę blokady ustawionej przez rolników i przewoźników na pomorskim odcinku trasy S7 nadjechała karetka na sygnale. Rolnicy byli przygotowani na taką ewentualność. Wolny pozostał jeden pas ruchu. Aby w pełni udrożnić przejazd konieczne było jedynie przestawienie jednego traktora.

- Rolnicy podkreślali, że życie i zdrowie jest najważniejsze - mówi reporter Polsat News Robin Jesse.

Traktory stanęły na drodze karetki. Rolnik ruszył, by udrożnić ruch

Gdy auto transportujące krew podjechało do protestujących rolników jeden z nich biegiem ruszył w stronę traktora. Wsiadł do maszyny, wrzucił wsteczny bieg i przestawił pojazd tak, by karetka mogła przejechać. Cała operacja potrwała kilkanaście sekund.

- To druga taka sytuacja, która ma miejsce przy nas. Zazwyczaj przebiega to sprawnie - dodał reporter.

Po udrożnieniu przejazdu traktor wraca na swoje miejsce. Taka procedura jest powtarzana w przypadku karetek, radiowozów, pojazdów wojskowych oraz straży pożarnej.

WIDEO: Rolnik pobiegł, by udrożnić ruch

Protest rolników. Karetki miały problem z przejazdem

Dzień wcześniej sieć obiegły nagrania, na których karetki nie zostały przepuszczone przez protestujących rolników. Demonstranci mieli tłumaczyć, że informacja o blokadach była powszechnie dostępna. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Koszalinie.

- Chciałbym bardzo prosić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak wczoraj, czyli nieprzepuszczania karetki - mówił przed środowym posiedzeniem Sejmu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.