"Wieża Eiffla jest obecnie zamknięta" - taki komunikat czeka na turystów zainteresowanych zwiedzaniem zabytku. Ma to związek z przedłużającym się protestem pracowników najsłynniejszej budowli Paryża. Personel strajkuje w związku z m.in. złym zarządzaniem finansami przeznaczonymi na konserwację wieży.

"W związku ze strajkiem pracowników wieża Eiffla jest obecnie zamknięta" - czytamy na oficjalnej stronie spółki operacyjnej zabytku (SETE). "Osoby posiadające bilety elektroniczne na dzisiaj (środa) proszone są o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej" - dodano. Ponowne otwarcie jest planowane 22 lutego, jednak nie wiadomo, czy się odbędzie.

Wieża Eiffla wciąż zamknięta. Trwa strajk

- Mamy wrażenie, że ratusz nie traktuje tego poważnie – przekazała agencji AFP Nada Bzioui, przedstawicielka związku zawodowego FO. Jednocześnie powiedziała, że strajkujący są zdeterminowani i dodała, że "byłaby zaskoczona", gdyby wieża mogła zostać ponownie udostępniona turystom w najbliższy czwartek.

Protest pracowników wieży Eiffla rozpoczął się w poniedziałek. Strajkujący uważają, że podejmowane decyzje w związku z finansowaniem zabytku są nieadekwatne do potrzeb i doszło do niedoszacowania kosztów pracy. Przedstawiciele związku zawodowego domagają się przeglądu zarządzania finansami przez paryski ratusz.

Uważają również, że zabytek wymaga poważnych prac konserwacyjnych w tym pełnego odmalowania. Kolejnym zarzutem jest to, że ratusz pobiera od operatora wieży Eiffla opłatę za dzierżawę, która ma być zbyt wysoka, co uszczupla fundusze na niezbędne prace konserwacyjne.

Co ciekawe, do tej pory ratusz nie podjął żadnych negocjacji ze strajkującymi, co stawia pod dużym znakiem zapytanie czwartkowe - ponowne - otwarcie wieży dla turystów.