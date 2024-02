Wieża Eiffla zostanie zamknięta dla zwiedzających. Ma to związek - z zapowiadanym na poniedziałek - strajkiem związków zawodowych. Pracownicy chcą w ten sposób zmotywować do przeglądu zarządzania finansami przez paryski ratusz. Zdaniem związków, prace zaplanowane przed Igrzyskami Olimpijskimi ws. konserwacji zabytku nie są doszacowane i doprowadzą do zaniedbań.

Wieżę Eiffla rocznie odwiedza ok. sześciu mln turystów. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Francji i Paryża. Jednak wszyscy, którzy planowali w poniedziałek wejść lub wjechać na obiekt będą musieli zmienić plany.

Strajk pracowników wieży Eiffla

19 lutego pracownicy związków zawodowych będą tam protestować. Domagają się przeglądu zarządzania finansami przez paryski ratusz. Zdaniem strajkujących doszło do niedoszacowania kosztów pracy i prognoz związanych z przychodami z rocznej frekwencji turystów na obiekcie. W efekcie może to doprowadzić do niedbałych prac konserwacyjnych, które zaszkodzą obiektowi i nadmiernie obciążą pracowników.

Poniedziałkowy strajk nie jest pierwszym, który ma związek ze złym zarządzaniem wieżą Eiffla. Pierwszy odbył się w 27 grudnia 2023 roku w dniu 100 rocznicy śmierci inżyniera Gustave'a Eiffla. Pracownicy słynnego zabytku protestowali przeciwko obecnemu rządowi, który - ich zdaniem - prowadzi spółkę operacyjną wieży Eiffla (SETE) prosto do upadku.

Wieża Eiffla nie jest gotowa na napływ turystów

Paryski ratusz, który posiada 99 proc. kapitału SETE, jest krytykowany pod kątem zarządzania obiektem od czasu podpisania obecnej umowy, która obowiązuje od 2017 roku do 2030 r. Zdaniem związków zawodowych obecny model biznesowy jest "zbyt ambitny i nie do utrzymania", co zagraża przyszłości zabytku.

Strajk odbywa się na kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, co zdaniem ekspertów może zmotywować ratusz do podjęcia w tym kierunku działań. Jednocześnie według protestujących zabytek musi zostać odpowiednio przygotowany na tłum, który przyjedzie do Paryża w związku ze sportową imprezą, a jak na razie wieża Eiffla nie jest na to gotowa.