W piątek Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu rozpoczęło testy autobusu - NesoBusa - na ogniwa paliwowe zasilane wodorem.

NesoBus. Sosnowiec testuje ekologiczny pojazd

Wodorowy autobus NesoBus, wyprodukowany przez spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, należącej do Grupy Polsat Plus, będzie przez parę dni jeździł po Sosnowcu. Takie pojazdy liniowo jeżdżą również po okolicznym Rybniku, który kupił 20 ekologicznych i cichych pojazdów. Zdążyły one przejechać już ponad 300 tys. kilometrów.

ZOBACZ: Pięć pierwszych NesoBusów dla Rybnika. Autobusy wodorowe w walce o czyste powietrze

- NesoBus jest w stu procentach napędzany wodorem i jest zeroemisyjny. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Jedynym produktem ubocznym działalności tego autobusu jest woda. Autobus potrafi przejechać ok. 450 km na jednym tankowaniu - powiedział Prezes Zarządu PAK PCE Polski Autobus Wodorowy Maciej Nietopiel.

Autobus wodorowy wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego.

WIDEO: NesoBus na ulicach Sosnowca

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Testy są skierowane na sprawdzenie technologii napędu wodorowego. Mamy w eksploatacji 25 autobusów elektrycznych, wymagających codziennego ładowania, aby mogły wykonywa swoje zadania - przekazał w rozmowie z Polsat News dyrektor ds. technicznych w PKM w Sosnowcu Piotr Drabek.

Polski autobus wodorowy testowały już Gdańsk, Wrocław, Konin, Lublin, Gdynia, Szczecin, czy Częstochowa.