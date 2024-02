Apel Wołodymyra Zełenskiego do premiera Donalda Tuska oraz negocjacje z Ukrainą ws. importu żywności to główne wyzwania polskiej dyplomacji w nadchodzących tygodniach. Gościem Bogdana Rymanowskiego jest wiceminister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Andrzej Szejna.

- To jest problem do rozwiązania. W mojej ocenie ten apel prezydenta Zełenskiego jest oczywiście jest z jednej strony też gestem rozpaczy, bo Ukraina z produkcji rolniczej żyje, funkcjonuje, też finansuje swoją obronę. Do której Polska się dokłada i dla której stara się zbudować jak najszersze koalicje - podkreślił wiceszef polskiego MSZ.

W środę prezydent Ukrainy zaapelował do premiera Donalda Tuska, by przyjechał na granicę polsko-ukraińską i by wspólnie rozwiązali problem protestujących rolników.

