We wtorek rolnicy ponownie wyjadą na ulice w ramach protestu generalnego. Oczekują od rządu wycofania się z Zielonego Ładu oraz wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy. Trzecim postulatem podnoszonym przez protestujących jest utrzymanie w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

Przyłączenie się do protestujących zadeklarowali także myśliwi oraz przewoźnicy.

- Mówimy stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce - podsumowuje żądania protestujących Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, który zapowiada także kolejną odsłonę protestu - marsz na Warszawę 27 lutego.

Protest rolników. Ogromne utrudnienia dla kierowców

Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w około 200 miejscach - rolnicy spowolnią ruch na często uczęszczanych trasach szybkiego ruchu i skrzyżowaniach. Blokady pojawią się również na drogach dojazdowych do punktów dystrybucji oraz marketów, a także na kilku przejściach granicznych z Ukrainą, gdzie rolnicy są już obecni od kilku dni.

Rolnicza Solidarność opublikowała na swojej stronie internetowej mapę blokad.

Jak wcześniej informowaliśmy, blokada granicznych przejść wiążę się z długimi, nawet kilkunastokilometrowymi kolejkami, w których stoją ukraińscy kierowcy. Według informacji przekazywanych przez policję w Dorohusku - na długości ok. 15 km - stoi mniej więcej 600 TIR-ów, a średni czas oczekiwania na przejazd to 300 godzin. Nieco lepiej jest w Hrebennem, gdzie korek co prawda wynosi około 27 km, jednak średni czas oczekiwania to 100 godzin.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.