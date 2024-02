Monika Pawłowska poinformowała, że otrzymała od marszałka Sejmu Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. "Do piątku odpowiem" - napisała w serwisie X polityk.

"Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj (16 lutego) otrzymałam od marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego" - przekazała Monika Pawłowska w mediach społecznościowych. Dodała, że lider Polski 2050 odpowiedź może otrzymać najpóźniej w piątek.

List od marszałka. Monika Pawłowska ma siedem dni na odpowiedź

W udostępnionym dokumencie czytamy, że "wygasł mandat posła Mariusza Kamińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie".



"W związku z powyższym uprzejmie informuję o przysługującym Pani pierwszeństwie do mandatu jako kandydatce z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów" - przekazał marszałek w piśmie.

Dodał, że "oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno być złożone na moje ręce w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia". Niezłożenie oświadczenia w tym terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

Mandat po Mariuszu Kamińskim może przejąć osoba, która w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z tej samej listy i w tym samym okręgu, ale otrzymała gorszy wynik od byłego szefa MSWiA. Uprawnieni do tego są kolejno: Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

Przypomnijmy, Monika Pawłowska - posłanka PiS poprzedniej kadencji - jeszcze w jej trakcie - zmieniła barwy partyjne. Do Sejmu w 2019 roku dostała się z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, potem przeszła do Porozumienia, aż w końcu do PiS.