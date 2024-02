John Cheeks kupił swój los na Powerball 6 stycznia 2023 r. Ponieważ szansę na wygraną wynoszą około 1 do 292,2 miliona, to graczowi nie śpieszyło się ze sprawdzaniem wyników. Gdy jednak w końcu to zrobił, oniemiał ze szczęścia.

Po porównaniu liczb z kuponu i tych ze strony internetowej był przekonany, że właśnie stał się posiadaczem 340 milionów dolarów. Jak wspomina, najpierw pochwalił się swojemu przyjacielowi, a później zgodnie z zaleceniami organizatora konkursu zrobił zdjęcie strony internetowej, a później poszedł spać.

Wytypowane przez niego liczby miały być widoczne na stronie internetowej loterii przez co najmniej trzy dni. Jednak gdy chciał spieniężyć swój szczęśliwy kupon, okazało się, że jest to niemożliwe.

Błąd na stronie internetowej loterii

Zaniepokojony gracz pojechał do centrum nagród Biura Loterii i Gier DC, które odpowiada za wypłaty nagród. Tam powiedziano mu, że wcale nie jest zwycięzcą, ponieważ żaden z podanych przez niego numerów, nie zgadza się z tymi wylosowanymi w programie na żywo.

Jak relacjonuje mężczyzna pracownicy firmy poradzili mu "wyrzucić kupon do śmieci". On czuje się jednak pokrzywdzony i zamiast tego, umieścił dowody w sejfie i zatrudnił prawnika.

Adwokat gracza poinformował, że po pewnym czasie od zdarzenia otrzymał pismo z informacja, że doszło do błędu na stronie internetowej, w wyniku którego opublikowano nieprawidłowe liczby. Nie pokazano jednak dowodów, które potwierdzałyby taki scenariusz. Prawnik stoi na stanowisku, że nawet jeśli popełniono błąd, to Loteria powinna zaoferować jakąś formę zadośćuczynienia. W związku z tym, że w sprawie od roku nic się nie zmieniło, zdecydowali oni o wstąpienie na drogę sądową.

Przypomnijmy, że gigantyczna wygrana w Powerball padła w pierwszy dzień 2024 roku w Michigan - ktoś wygrał 842,4 miliona dolarów. Była to piąta najwyższa wygrana w historii tej loterii i dziesiąta co do wielkości w historii USA. Po raz pierwszy jednak główna nagroda padła 1 stycznia.