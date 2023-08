Według Florida Lottery zwycięski kupon sprzedano w sklepie spożywczym w Neptune Beach.

Przed wielką wygraną we wtorkową noc odbyło się 31 losowań od ostatniego razu, gdy ktoś trafił główną wygraną - 18 kwietnia. Umożliwiło to stały wzrost sumy pieniędzy. 1.58 miliarda dolarów stało się trzecią co do wielkości nagrodą w historii Stanów Zjednoczonych. Najwyższa stawka, wynosząca ponad dwa miliardy dolarów, należy do loterii Powerball.

Aby zgarnąć główną sumę, należy trafić pięć liczb oraz liczbę Mega Ball. Szansa na trafienie jackpota Mega Millions wynosi jeden do 302.6 miliona.

Ile pieniędzy otrzyma wygrany?

Pełna wypłata pieniędzy trafi do zwycięzcy z Florydy jedynie w przypadku, gdy ten zdecyduje się na otrzymanie pieniędzy w ratach przez 30 lat. Drugą opcją, którą zazwyczaj wybierają wygrani, jest jednorazowa wpłata - w przypadku rekordowej wygranej suma wynosi 783.3 miliona dolarów.

Wygrana z loterii nie jest zwolniona z podatków federalnych. Tak samo wygląda sytuacja w wielu stanach, gdzie również nakłada się podatki stanowe na takie kumulacje.

Loteria Mega Millions obowiązuje w 45 stanach.

bbr/ac/AP/Polsat News