Podczas swojego przemówienia Wołodymyr Zełenski odniósł się do Władimira Putina i informacji o śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

- Ludobójstwo Ukraińców jest interpretowane jako zwykła część jego polityki. Putin zabija kogo tylko chce, czy jest to lider opozycji, czy ktokolwiek, kto jest celem Putina - stwierdził ukraiński przywódca.



- Po morderstwie Aleksieja Nawalnego nie możemy postrzegać Putina jako głowy państwa - powiedział. Międzynarodowe wymiary sprawiedliwości powinny pociągnąć go do odpowiedzialności, a jego "kariera" powinna się skończyć - uważa Zełenski.

Według prezydenta Ukrainy dla rosyjskiego dyktatora istnieją dwie opcje - Trybunał w Hadze albo śmierć z rąk "jednego ze swoich współpracowników, którzy teraz zabijają w jego imieniu".



- Po pierwsze, nie możemy zrobić po prostu "czegoś". Musimy zrobić wszystko, żeby pokonać agresora. Pamiętajcie, że dyktatorzy nie jeżdżą na wakacje. Nienawiść nie zna przerwy - powiedział prezydent Ukrainy.



- Nie powinniśmy bać się jego porażki i destrukcji jego reżimu - oznajmił. - To jego los, aby przegrać - dodał.

Zełenski o Awdijiwce

Wołodymyr Zełenski odniósł się także do decyzji o wycofaniu ukraińskich wojsk z Awdijiwki w obwodzie donieckim. - To dla nas najważniejsze zadanie. Chronimy naszych żołnierzy, naszych ludzi - powiedział.

Naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych gen. Ołeksandr Syrski zapowiedział wycofanie wojsk z intensywnie atakowanego miasta.

"W związku z sytuacją operacyjną, jaka rozwinęła się wokół Awdijiwki, aby uniknąć okrążenia oraz chronić życie i zdrowie żołnierzy, podjąłem decyzję o wycofaniu naszych jednostek z miasta i przejściu do obrony na korzystniejszych pozycjach" - napisał Syrski.