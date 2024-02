Aleksiej Nawalny nie żyje. Doniesienia o śmierci przeciwnika Władimira Putina zszokowały świat. - Putin nie dba o to, kto zginie i stara się utrzymać swoją pozycję - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Zapłacił życiem za swoją odwagę - stwierdził kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "Aleksiej, nigdy o Tobie nie zapomnimy" - napisał premier Donald Tusk.

- Doniesienia o śmierci Nawalnego pokazują, jak zmieniła się Rosja. Zapłacił życiem za swoją odwagę - stwierdził kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego to oczywiste, że "Nawalny został zabity przez Putina". - On nie dba o to, kto zginie i stara się utrzymać swoją pozycję - powiedział.

"Aleksiej, nigdy o Tobie nie zapomnimy. I nigdy im nie wybaczymy" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Aleksiej Nawalny nie żyje. "Musimy ustalić wszystkie fakty"

Premier Wielkiej Brytanii napisał, że wiadomość o śmierci rosyjskiego opozycjonisty "jest wstrząsająca". "Jako najzagorzalszy orędownik rosyjskiej demokracji Aleksiej Nawalny przez całe życie wykazywał się niezwykłą odwagą" - przekazał.

"Rosja odebrała mu wolność i życie, ale nie godność. Jego walka o demokrację wciąż trwa. Myślami jesteśmy z jego żoną i dziećmi" - zaznaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

- Musimy ustalić wszystkie fakty, a Rosja musi odpowiedzieć na wszystkie poważne pytania dotyczące okoliczności jego śmierci - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg.

"Wzywam społeczność światową do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony mojego męża i innych więźniów politycznych, którzy są w wielkim niebezpieczeństwie" - napisała Swiatłana Cichanouska.

Aleksiej Nawalny nie żyje. "Walczył o wartości"

Prezydent Łotwy stwierdził, że Aleksiej Nawalny "został brutalnie zamordowany przez Kreml". - To pokazuje prawdziwą naturę reżimu rosyjskiego - dodał.

"Walczył o wartości - wolność i demokracje. Składam kondolencje rodzinie i tym, którzy walczą o demokrację" - napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Rosyjski biznesmen i krytyk Kremla Michaił Chodorkowski powiedział w piątek, że jeśli informacje o śmierci Nawalnego się potwierdzą to, odpowiedzialność poniesie Władimir Putin.

"Wielki szok i brak słów" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Ta dyktatura kosztuje ludzkie życia - życia więźniów politycznych w samej Rosji, życia dzielnie walczących o swoją i naszą wolność ukraińskich żołnierzy. Putinowska Rosja nie może wygrać. Cała demokratyczna wspólnota Zachodu musi o tym pamiętać" - dodał.