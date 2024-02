Władimir Putin oświadczył, że woli, by to Joe Biden wygrał nadchodzące wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rosyjski przywódca docenił doświadczenie urzędującego prezydenta. Podkreślił również, że nie uważa Bidena za niekompetentnego. Deklaracja ta jest o tyle zaskakująca, że w przeszłości Putin chwalił Donalda Trumpa, nazywając go "wybitnym i utalentowanym".