Rosyjska telewizja RT przekazała, że Aleksiej Nawalny zmarł z powodu "oderwanego skrzepu krwi". Wcześniej rosyjskie władze więzienne informowały, że największy wróg Putina "źle się poczuł po spacerze i niemal natychmiast stracił przytomność", a następnie mimo podjęcia reanimacji zmarł.

Lekarz Nawalnego komentuje przyczynę śmierci opozycjonisty

Zdaniem Aleksieja Połupana lekarza, który zajmował się stanem zdrowia Nawalnego od momentu otrucia go w 2020 roku, taka przyczyna naturalnej śmierci wydaje się mało prawdopodobna. W rozmowie z niezależnym rosyjskim portalem Meduza przyznał, że nie posiada żadnych dodatkowych informacji na temat śmierci opozycjonisty poza tymi, które są podawane do wiadomości publicznej.

- Oczywiście jego stan zdrowia był słaby, ale tak jak w przypadku każdej osoby umieszczonej w takich warunkach. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobny powód naturalnej śmierci - powiedział.

ZOBACZ: Otrucie i kolonia karna. Tak przez lata zmienił się Aleksiej Nawalny

- Mogli powiedzieć "nagłe wstrzymanie akcji serca", ale niedrożność naczynia krwionośnego przez zakrzep może wykazać tylko sekcja. Nie ma innych metod - podkreślił.

Tylko niezależna autopsja wykaże przyczynę śmierci Aleksieja Nawalnego

Jednocześnie przekazał, że stan zdrowia Nawalnego nie uległ pogorszeniu w ostatnich dniach i nie miał on poważnych chorób. Więzień polityczny nie miał również żadnych schorzeń, które narażałyby go na ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej. - Jakiś czas temu miał problemy z kręgosłupem, ale absolutnie nie zagrażały one życiu, powodowały tylko dyskomfort - wspominał.

Lekarz powiedział, że jedynie niezależna autopsja może wykazać prawdziwą przyczynę zgonu. - Jeśli zostanie przeprowadzona uczciwa sekcja zwłok, skrzep krwi powinien być widoczny. Nie można postawić diagnozy choroby zakrzepowo-zatorowej bez znalezienia oderwanego skrzepu krwi - podkreślił Połupan.

- Ale oni (rosyjskie władze - red.) mogą robić, co chcą - dodał i przyznał, że może dojść nawet do sfałszowania raport z autopsji i "nikt nie będzie w stanie tego zweryfikować".