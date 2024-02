Polscy rolnicy protestują przeciwko unijnemu "Zielonemu Ładowi" i importowi produktów rolnych z Ukrainy. Część demonstrantów pojechała na przejścia graniczne. Do tej sytuacji odniósł się w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- To co dzieje się w stosunku do naszych obywateli, do ładunków ukraińskich uważamy za jawne naruszenie zasad solidarności. Ukraińskie zboże na asfalcie to nie tylko kilka tematycznych kadrów. To dowód na to, jak niebezpieczne mogą stawać się emocje - powiedział.

Do incydentu doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 12, prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku. Protestujący rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie samochody ciężarowe przewożące zboże i wysypali ładunek na jezdnię.

"Powinniśmy się porozumiewać"

Zełenski podkreślał, że "bez względu na wszystko powinniśmy bronić dobrego sąsiedztwa i solidarności, które zmieniają historię całej Europy na lepsze miejsce".

- Powinniśmy razem z Polską określić nasz stosunek do importu zboża rosyjskiego i innych towarów z Rosji na terytorium krajów europejskich, tak żeby obronić nasze społeczeństwa, a w szczególności rolników ukraińskich i polskich - stwierdził.

- Powinniśmy zawsze się ze sobą porozumiewać - Ukraińcy i Polacy - aby nasz wspólny wróg w Moskwie nie mógł wywoływać konfliktów na naszym pograniczu (wymierzonych- red. ) w gospodarkę, granice i suwerenność każdego z naszych krajów - podkreślał.

