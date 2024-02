Maciej Berek powiedział w "Gościu Wydarzeń" w jaki sposób koalicja rządząca może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów wskazał na przygotowywaną uchwałę.

- Mamy pełną zgodę w koalicji co do tego, że sytuacja, którą nazywamy dzisiaj Trybunałem Konstytucyjnym wymaga dzisiaj rozwiązania - podkreślił Maciej Berek.

- Mamy wiele wad związanych ze składem osobowym, mamy sędziów dublerów, mamy prezes Przyłębską, której powołanie jest określane jako wadliwe. Część składu trybunału nie uznaje jej za prezes - mówił dalej.

Wskazał również, że obecnie występuje sytuacja, której nie było do tej pory. - Trybunał Konstytucyjny w ostatnich dniach już trzykrotnie co najmniej, wydał orzeczenia, postanowienia zabezpieczające, które są jednoosobowymi orzeczeniami, ale wydawanymi w imieniu trybunału. Problem polega na tym, że tzw. orzeczenia trybunalskie nie mają żadnej podstawy prawnej - ocenił Berek.

WIDEO: Maciej Berek w "Gościu Wydarzeń"

Po diagnozie sytuacji przedstawionej przez ministra, Marcin Fijołek pytał co rząd będzie chciał w tej sprawie zrobić. - Uchwała to jest taki pomysł, żeby parlament stwierdził z czym mamy do czynienia, jednoznacznie sytuację opisał i podsumował - wskazał Berek.

Nie będzie publikacji wyroków TK?

Dziennikarz dopytywał czy po takiej uchwale nie będą publikowane wyroki TK. - Wszystko zależy od treści uchwały, jak ona ostatecznie będzie przez Sejm przyjęta. To jest przedmiotem bardzo precyzyjnych ustaleń politycznych - odparł minister.

ZOBACZ: Oświadczenie Kaczyńskiego. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

- Jeżeli treść uchwały będzie jednoznacznie wskazywała, że aktywność, która się dzieje w gmachu trybunału, nie jest aktywnością trybunału w rozumieniu konstytucji, to rząd się temu orzeczeniu podporządkuje, także w wymiarze publikacji - stwierdził Berek.

Maciej Berek powiedział również, że przedstawienie projektów prawnych - związanych z Trybunałem Konstytucyjnym - ustawy o TK i projektu zmiany konstytucji, "to kwestia dni".

