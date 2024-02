"Ratunku" - było jedynym słowem, które kobieta usłyszała przez telefon z ust swojej schorowanej matki. Po nieudanych próbach ponownego kontaktu, do mieszkania seniorki z Gubina zostały wysłane służby. Pierwsi pojawili się policjanci, którzy wywarzyli drzwi do mieszkania i przystąpili do udzielania pomocy niepotomnej kobiety.