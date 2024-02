"Aleksiej, nigdy cię nie zapomnimy i nigdy im nie wybaczymy" - napisał premier Donald Tusk na portalu X. Przypomnijmy, że w piątek świat obiegła informacja o śmierci rosyjskiego opozycjonisty.

Tusk komentuje śmierć Nawalnego

Departament więziennictwa Rosji przekazał że Aleksiej Nawalny - lider opozycji antykremlowskiej, uważany za najważniejszego oponenta prezydenta Rosji, Władimira Putina - zmarł w łagrze.

Aleksiej Nawalny to najważniejsza postać rosyjskiej opozycji i wróg numer jeden Władimira Putina. Miał 47 lat. 14 lutego rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmysz informowała, że więzień polityczny po raz 27. został umieszczony w karcerze.

Trzy lata temu Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do kraju z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Opinia powszechna i eksperci sądzą, że to strona rosyjska chciała zabić opozycjonistę, jednak Moskwa nigdy się do tego nie przyznała.

Nie żyje Aleksiej Nawalny

Działacz polityczny został łącznie skazany na ponad 30 lat więzienia w wielu wytaczanych mu przez władze procesach.

25 grudnia 2023 r. współpracownicy Nawalnego ogłosili, że opozycjonista został przewieziony do kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji. Wcześniej Nawalny był osadzony w kolonii karnej w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, ok. 250 km na wschód od Moskwy.