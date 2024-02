Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało komunikat chwilę przed godz. 6 rano.

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami rakietowymi na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DO RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" - podano.

W reakcji na zaistniałą sytuację "aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne". Jak dodano, "może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju".

ZOBACZ: Miliardy dla Ukrainy. Jest decyzja amerykańskiego Senatu

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Alarmy w całym kraju

Decyzja o podniesieniu myśliwców została podjęta w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę. Jak podaje "The Kyiv Independent", ok. 5 rano czasu lokalnego we wszystkich ukraińskich obwodach rozbrzmiały alarmy przeciwlotnicze. Powodem był start grupy rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu z bazy w Rosji.

Niedługo potem eksplozje było słychać w regionach Kijowa, Zaporoża, Lwowa i Połtawy, a także w Dnieprze. Burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że obrona przeciwlotnicza w mieście została aktywna. Jednocześnie wezwał mieszkańców do pozostania w schronach.

W aktualizacji przekazał, że wszystkie rakiety wroga lecące w kierunku Kijowa zostały zniszczone przez obronę powietrzną. Na chwilę obecną nie odnotowano żadnych ofiar ani zniszczeń.