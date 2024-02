Posłanki wyciągnęły ustawę z "zamrażarki". Potem zatańczyły

Posłanki Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zatańczyły w Sejmie w ramach międzynarodowej akcji "One Billion Rising" ("Nazywam się miliard"). Wcześniej na konferencji prasowej przedstawiły inicjatywę ustawodawczą, którą pierwotnie złożyły w Sejmie trzy lata wcześniej, ale projekt trafił do tzw. zamrażarki sejmowej.

W ramach międzynarodowej kampanii społecznej "One Billion Rising" kobiety protestują przeciw stosowanej wobec nich przemocy. Znakiem rozpoznawczym akcji jest taniec. Nie zabrakło go również w Sejmie.

- Posłanki z Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet wraz z aktywistkami zatańczą przeciwko przemocy. Dzisiaj są walentynki. To taki dzień, kiedy kobiety na całym świecie tańczą przeciwko przemocy - mówiła w Sejmie Wanda Nowicka z Nowej Lewicy.

Taniec posłanek w Sejmie

W akcji wzięły udział też Monika Rosa, Klaudia Jachira, Anita Kucharska-Dziedzic i minister ds. równości Katarzyna Kotula.

Posłanki przedstawiły również inicjatywę ustawodawczą, którą pierwotnie złożyły w Sejmie trzy lata wcześniej, ale projekt trafił do tzw. zamrażarki sejmowej. Ustawa ma zmienić definicję gwałtu.

ZOBACZ: K. Kotula w "Graffiti" o związkach partnerskich: Jako jedna z pierwszych, w taki związek wstąpię

- Dzisiaj wyciągamy tę ustawę symbolicznie z zamrażarki. Dzisiaj ustawę składamy od nowa - mówiła dalej.

Apel do szefów klubów parlamentarnych

W konferencji prasowej wzięła udział również Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - Złożyłyśmy pismo, petycję do szefów klubów Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050 o to, żeby posłanki, posłowie tych ugrupowań były, byli zachęcani do podpisywania się pod tym projektem - zaznaczyła.

Po briefingu posłanki wspólne z aktywistkami zatańczyły w holu Sejmu, w rytm utworu "Break the Chain".