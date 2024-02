Zacieśnia się współpraca wojskowa Pjongjangu i Moskwy. Z analiz Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wynika, że reżim północnokoreański opracował granatnik o napędzie rakietowym, który m.in. ma być eksportowany do Rosji. We wtorek północnokoreańska delegacja wyruszyła do Federacji Rosyjskiej.