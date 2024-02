We wtorek po południu dojdzie do pilnego spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości - ustalili nieoficjalnie dziennikarze Polsat News. Chodzi o doniesienia o inwigilacji Pegasusem. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował w poniedziałek o skierowaniu do Prokuratury Krajowej wniosku w sprawie informacji o podsłuchiwaniu byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego.