Były reprezentant Polski, siatkarz i trener Robert Prygiel ogłosił swój start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o fotel prezydenta Radomia (woj. mazowieckie). Były sportowiec wystartuje z własnego komitetu. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie on jedynym byłym siatkarzem, który stanie w wyborcze szranki.

- Przyszedł ten moment, żeby mieszkańcy Radomia zaczęli decydować o losach naszego miasta - powiedział ogłaszając swój start w wyborach Robert Prygiel.

Pochodzący z Radomia były siatkarz wśród najważniejszych zagadnień, jakimi chciałby się zająć wymienił: opiekę zdrowotną, stan dróg w mieście i pomoc dla przedsiębiorców.

"Radom to miasto zwycięzców"

- Jeżeli w innych miastach opieka zdrowotna może działać skutecznie, to dlaczego nie w Radomiu? Będzie dobra opieka zdrowotna - zapewnił.

- Jakość dróg, to nie jest żadna filozofia, to jest zwykła matematyka i koordynacja - stwierdził.

Zapowiedział także stworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów zewnętrznych oraz dla lokalnych przedsiębiorców.

Były reprezentant polski podkreślił również, że bardzo ważne jest stworzenie dobrych warunków dla młodych ludzi.

- Według danych GUS w 2050 roku będzie nas w Radomiu o 45 tys. mniej. Musimy zastopować ten trend, musimy pokazać młodym, że nasze miasto może być dla nas przyjazne - przekazał.

- Radom zasługuje na to, żeby być miastem wielkim, zasługuje na to, żeby jego mieszkańcy czuli się dumni - dodał były siatkarz. - Radom dał mi wiele. Wszystko co mam w życiu wyniosłem z Radomia. Radom to miasto zwycięzców - podkreślił.

Marcin Możdżonek będzie kandydował na prezydenta

Startujący z własnego komitetu Prygiel to czwarty oficjalny kandydat na prezydenta Radomia. Wcześniej swój start ogłosili inni niezależni kandydaci: Marta Ratuszyńska i Jacek Nowak.

Po raz trzeci w wyborach wystartuje też urzędujący prezydent miasta Radosław Witkowski. Popiera go pięć ugrupowań: KO, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica i Bezpartyjni Radomianie, które stworzyły wspólny Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego i będą mieć też wspólną listę do rady miejskiej. Swojego kandydata na razie nie przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość.

Robert Prygiel to były siatkarz, reprezentant Polski i trener Czarnych Radom, uczestnik igrzysk olimpijskich 1996 r. w Atlancie, mistrzostw świata 2002 r. w Argentynie i dwukrotnie Mistrzostw Europy: w 2003 r. w Niemczech i 2007 r. w Rosji.

Popularny "Pryhu" może jednak nie być jedynym siatkarzem, który będzie się ubiegał się o fotel prezydenta miasta. Do startu w wyborach w Olsztynie przymierza się bowiem Marcin Możdżonek.

Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowało już Komitet Wyborczy Wyborców im. Marcina Możdżonka - Lepszy Olsztyn.

