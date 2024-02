Wojskowe pojazdy na drogach w całym kraju. Apel armii

Od poniedziałku 12 lutego do końca maja na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Jest to związane z ćwiczeniami Steadfast Defender24 i Dragon24. Wojskowi zaapelowali, by nie zdradzać lokalizacji wojsk.