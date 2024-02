Mistrzostwach Świata Aquatics Masters (World Aquatics Masters Championships) w katarskiej Dosze startują 23 lutego, już teraz jednak przyciągają uwagę publiczności z powodu ich niezwykłego uczestnika. Zawody te zaczynają się w kilka dni po mistrzostwach świata w pływaniu i są otwarte dla zawodników, którzy ukończyli 25. rok życia.

Warunek ten niewątpliwie spełnia 100-letni Taghi Askara z Iranu, który jest najstarszym uczestnikiem tej edycji zawodów - czytamy na stronie World Aquatics.

Międzynarodowa kariera sportowa Askariego rozpoczęła się na Igrzyskach Azjatyckich w New Delhi, podczas pierwszej edycji tych zawodów, które rozrosły się z 489 sportowców rywalizujących w sześciu dyscyplinach w 1951 roku do prawie 12 tysięcy i czterdziestu dyscyplin w 2022 roku.

Stulatek na światowych mistrzostwach. Nurkuje od dzieciństwa

Siedemdziesiąt trzy lata po zdobyciu srebrnego i brązowego medalu w New Delhi, irański zawodnik po raz kolejny stanie na basenowym stopniu. W piątek wykonał pokazowe nurkowie przed finałem Springboard 3m kobiet w Hamad Aquatic Centre i pokazał, że mimo upływających lat, nadal jest w formie.

- Kiedy rywalizowałem na poziomie krajowym, ostatnie mistrzostwa, w których brałem udział, miały miejsce, gdy miałem 41 lat - mówił Askari w rozmowie z World Aquatics. - Zdobyłem złoty medal na poziomie krajowym, a potem pożegnałem się ze sportem, ale przynajmniej ze złotym medalem - dodał nurek.

ZOBACZ: Kanada. Niesamowity wyczyn 99-latki. Pobiła trzy rekordy świata w pływaniu

Zapytany o swoje przemyślenia na temat ewolucji sportu, Askari zauważył, że darzy nurkowanie tą samą miłością, jak to było w czasach nastoletnich. - Dla mnie nurkowanie było miłością od czasów, gdy byłem nastolatkiem, aż do dziś. Nic się nie zmieniło od 1951 roku do teraz, z wyjątkiem moich wyników! - oznajmił stuletni sportowiec.

- Kiedy po raz pierwszy wziąłem udział w Igrzyskach Azjatyckich w New Delhi w 1951 roku, poziom nurkowania w Iranie był bardzo wysoki i zdobyłem dwa medale - wspominał Askari. - Ale zanim igrzyska odbyły się w Teheranie w 1974 roku, chińscy pływacy weszli do tego pięknego sportu i zaczęli się znacząco poprawiać. Nie mogliśmy ich dogonić, ponieważ pozostaliśmy na tym samym poziomie, na którym zaczynaliśmy - wracał do przeszłości.

ZOBACZ: Australia. Pływaczkę zaatakował rekin. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala

Nestor i niewątpliwy autorytet w dziedzinie nurkowania udzielił też rad innym sportowcom. - Jedyną rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, jest miłość do tego sportu i dbanie o zdrowie. To może być dobrą motywacją do wzięcia udziału w tych i innych mistrzostwach - stwierdził.