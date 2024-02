W oknie życia doglądanym przez zakonnice z Łomży uruchomił się alarm, a chwilę później siostra zauważyła małą dziewczynkę. Niemowlę trafiło pod opiekę pogotowania rodzinnego. Od razu rozpoczęto również poszukiwania nowej rodziny dla małej. To drugi raz, kiedy łomżyńskie siostry benedyktynki przyczyniły się do uratowania niemowlęcia.

Noworodek pojawił się w oknie życia przy ul. Dwornej 32 w Łomży 12 grudnia zeszłego roku.

- Dziewczynkę umieszczono w oknie życia w godzinach przedpołudniowych. Zaraz uruchomił się alarm. Po chwili przyszła siostra i przeniosła ją do innego pomieszczenia. Dziewczynka była zdrowa i uśmiechnięta - przekazał serwisowi mylomza.pl ks. Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej.

Noworodek w oknie życia w Łomży

Jak dalej wyjaśniał duchowny, po ocenie stanu zdrowia niemowlęcia w szpitalu mała trafiła do pogotowia rodzinnego. Jednocześnie wszczęto procedurę ustalenia tożsamości dziecka i otwarto drogę do adopcji. Jak zauważa serwis info112.pl, dzieci z okna mogą szybko trafić do adopcji, a w czasie procedury adopcyjnej mieszkają już z nową rodziną, by nie pojawiła się u nich tzw. choroba sieroca.

Zgromadzenie zakonne Sióstr Benedyktynek prowadzi miejsce od września 2010 roku. Okno to drugi raz uratowało życie dziecka. Pierwsze oddane przez rodziców niemowlę trafiło tam 28 kwietnia 2014 roku.

W Polsce działa ponad 70 okien życia prowadzonych głównie przez zakony, ale też przez szpitale, czy domy samotnej matki.

Okno życia - ratunek dla porzuconych dzieci

Jak czytamy na stronie Caritasu, okno życia to "bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby - najczęściej są to zakonnice". Matki nie mogą tam tak jak w szpitalach oficjalnie zrzec się praw do dziecka, ale miejsca te stanowią alternatywę dla porzucenia noworodków w sposób zagrażający jego życiu.

To instytucja znana od wieków - najstarsze zachowane okno życia pochodzi z 1198 roku i znajduje się w Rzymie przy powstałym z inicjatywy papieża Innocentego III szpitalu Ducha Świętego.

W 2013 r. Komitet Praw Dziecka ONZ zaapelował o zamknięcie Okien Życia, ponieważ nie zapewniały realizacji prawa do informacji, czyli prawa dziecka do poznania swoich biologicznych rodziców. Rekomendacja ta spotkała się z protestem m.in. środowisk i instytucji związanych z Kościołem Katolickim.