Bliźniaczki jednojajowe Nicole i Renee Baillie urodziły dzieci tego samego dnia. Różnica wyniosła zaledwie 22 minuty. Dzieci są do siebie bardzo podobne. Nawet ich waga jest prawie identyczna. - Będą dorastać razem - zupełnie jak ich matki. To takie błogosławieństwo - powiedziała jedna z matek.

Bliźniaczki jednojajowe Nicole i Renee Baillie przez całe życie dzieliły się wieloma doświadczeniami. Jednak to, co przytrafiło się siostrom w ostatnich dniach z pewnością zostanie w ich pamięci na całe życie.

Australia. Siostry bliźniaczki urodziły dzieci tego samego dnia

- W tym samym czasie, co już było niezwykłe - powiedziała Nicole, cytowana przez portal ABC News. Niemal identyczne bliźniaczki Nicole i Renee nie po raz pierwszy zostały mamami. Dwa lata temu urodziły swoje pierwsze córki, ich wiek różni się o 6 miesięcy.



Tym razem terminy dzieliły dwa tygodnie. Los jednak postanowił spłatać figla przyszłym mamom. Jako pierwsze skurcze porodowe miała Nicole. Mąż zabrał ją do szpitala uniwersyteckiego Sunshine Coast około 2 w nocy.

Druga z sióstr w tym czasie opiekowała się ich córkami. Jednak w pewnym momencie kobiecie także odeszły wody. Postanowiła nie panikować.

- W porządku, po prostu prześpię się trochę i zobaczę, co się stanie, gdy się obudzę - pomyślała kobieta. Jednak wkrótce skurczy nasiliły się i musiała zadzwonić do partnera. Julius Toole wkrótce po nią przyjechał. - Nawet nie spakowałam torby do szpitala - powiedziała Rennee.

Niezwykły poród. Dzieci bliźniaczek są do siebie bardzo podobne

Poród nastąpił tak szybko, że kobieta urodziła, zanim dotarła na oddział. W tym czasie jej siostra miała akcję porodową. Jej dziecko pojawiło się na świecie zaledwie 22 minuty później.

Z relacji ABC News wynika, że dzieci są do siebie bardzo podobne. Nawet ich waga jest prawie identyczna. Różnica ma wynosić tylko 200 gramów.

Obie rodziny czekają, aby zabrać dzieci do domu. - Będą dorastać razem - zupełnie jak ich matki. To takie błogosławieństwo... Zawsze miałyśmy kogoś, kto po prostu był w pobliżu - powiedziała Renee reporterom.

Chorwacja: Bliźniaczki przyszły na świat w różnych latach

1 styczna br. informowaliśmy w polsatnews.pl, że w chorwackim Splicie na świat przyszły wyjątkowe bliźniaczki. Jedna z dziewczynek urodziła się jeszcze w 2023 r., a druga już w 2024.

Jak przyznał dr Damir Roje, kierownik katedry perinatologii szpitala, gdzie urodziły się dziewczynki, nigdy w swojej karierze nie spotkał się wcześniej z takim przypadkiem.

Maluchy przyszły na świat w odstępie zaledwie dwóch minut, a i tak urodziły się w dwóch różnych latach. Jak dodał lekarz, przebieg tego porodu na pewno zostanie opisany w dziennikach medycznych.

- Były bliźnięta, które urodziły się jedno przed, a drugie po północy, ale nie 31 grudnia. Ten przypadek z pewnością przejdzie do historii - podsumował medyk.

