W konkursie na radnego wojewódzkiego nie jest ważna prezencja ani wiek (choć trzeba mieć skończone 18 lat). Najważniejsze jest, by ta osoba nie zawiodła mieszkańców gminy Chojnów i, aby była zaangażowana - przekazała reporterka Polsat News Katarzyna Janke.

Organizatorami castingu są liderzy protestu przeciwko nielegalnemu wysypisku śmieci na terenie żwirowiska. Złożono tam 1700 ton niebezpiecznych sytuacji.

Chojnów. Casting na radnego sejmiku

- To nieważne czy kandydat będzie kobietą, czy mężczyzną - powiedziała radna gminy Chojnów Małgorzata Blecharz. - Musi być to ktoś kto ma charyzmę - podkreśliła.

- I ktoś kto nam pomoże i w końcu zrozumie, że to o co walczymy, to przyszłość naszych dzieci i rolnictwa - dodała radna.

Mieszkańcy mówią, że chcą, aby kandydat był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.

- Jest czas wyborczy i tylko teraz możemy coś uzyskać od kandydatów, bo później wiadomo jak jest z politykami - powiedział mieszkaniec gminy Arkadiusz Lewandowski.

- Mamy tu dużo do zrobienia, bo idzie o nasze zdrowie i życie. Do tej pory odbijaliśmy od urzędu marszałkowskiego. Nikt nam nie chciał pomóc - dodał.

Mieszkańcy chcą skutecznego polityka

- W gminie Chojnów mieszka około siedem tysięcy osób uprawnionych do głosowania. Postaramy się, żeby co najmniej pięć tysięcy osób oddało głos na tę osobę, która zdecyduje się nas reprezentować - powiedział Bogdan Malik, mieszkaniec wsi Czernikowice.

ZOBACZ: Dolnośląskie. Pędził 153 km/h. Policji tłumaczył, że to "niemożliwe"

Jak dodają organizatorzy, casting to uczciwy kontrakt społeczny Aby uzyskać mandat radnego, trzeba było - cztery lata temu - uzyskać 5340 głosów.

We wtorek pierwsze spotkanie w sprawie ogłoszonego konkursu. Na ten moment jest jedna kandydatka na stanowisko radnego sejmiku wojewódzkiego.