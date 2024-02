"Rewolucja geostrategiczna". Aleksander Kwaśniewski radzi, by się przygotować

- Amerykanie mogą za jakiś czas zakwestionować swoją mocną obecność w NATO. To byłaby rewolucja geostrategiczna porównywalna do końca Związku Radzieckiego – powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski, komentując głośną wypowiedź Donalda Trumpa. Podkreśli też, że "Europa musi być przygotowana, że bez parasola amerykańskiego też sobie poradzi".

Były przywódca USA Donald Trump stwierdził podczas wieczoru wyborczego, że jeśli wróci do Białego Domu, nie będzie pomagał atakowanym przez Rosję państwom, jeśli zalegają one z płatnościami dla NATO. - Zachęcałbym (Rosję - red.), by robiła, co chce - sprecyzował. Republikański polityk podkreślił, że "rachunki trzeba płacić".

A. Kwaśniewski o możliwym wyjściu USA z NATO. "Europa musi być przygotowana"

- Źle to odczytuję. Potwierdzają to, że Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, myśli o polityce w sposób biznesowo-transakcyjny, czyli za coś musi być coś – skomentował w Radiu ZET Aleksander Kwaśniewski.

- Zobaczymy, na kogo Amerykanie ostatecznie postawią w listopadzie, ale trzeba się szykować na taki scenariusz, że Trump z jego nieprzewidywalnością i nierozsądnymi poglądami będzie kolejnym prezydentem - stwierdził były prezydent Polski.

Jak dodał, "my coraz bardziej musimy myśleć o uzbrojeniu europejskim, budowaniu militarnych sił europejskich".

Według Kwaśniewskiego Amerykanie mogą za jakiś czas zakwestionować swoją mocną obecność w NATO. - Europa musi być przygotowana, że bez parasola amerykańskiego też sobie poradzimy - powiedział. Jego zdaniem zmniejszenie zaangażowania w NATO lub wystąpienie USA z Sojuszu to byłaby rewolucja geostrategiczna, porównywalna do końca Związku Radzieckiego.

Donald Trump o NATO. Politycy reagują

- Jakakolwiek sugestia, że sojusznicy NATO nie będą się bronić, podważa bezpieczeństwo całego sojuszu i naraża amerykańskich i europejskich żołnierzy na ryzyko - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do słów Donalda Trumpa.

Na słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych zareagował również premier Donald Tusk, który zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o poruszenie tematu kontrowersyjnej wypowiedzi Trumpa na Radzie Gabinetowej zaplanowanej na 13 lutego na godz. 13:00.

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy na portalu X, gdzie wskazał że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych musi być silny, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władzę.

Słowa Donalda Trumpa skomentował także dla Polsat News rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. - Przede wszystkim należy zgodzić się z Trumpem, że europejska obronność powinna być wzmocniona i państwa europejskie powinny więcej przeznaczać na obronę, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie - powiedział.

- Wszyscy powinniśmy pamiętać o wartości i stałości art 5. Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - dodał.