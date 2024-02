Sinead O'Connor, Ozzy Osbourne, Cher czy Mariah Carey to tegoroczni artyści nominowani do amerykańskiej Rock & Roll Hall of Fame. Ostatecznie lista tych, którzy trafią do prestiżowej "galerii sław", skurczy się. Krytycy muzyczni podkreślają wyjątkowość tego wyróżnienia.

Rock and Roll Hall of Fame to muzeum rock and rolla i rocka oraz galeria sław (ang. hall of fame) honorująca artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój tych gatunków muzyki.

Tegoroczne nominacje ujawniono w niedzielę. Na liście znalazło się kilkanaście artystek i artystów, w tym zmarła w ubiegłym roku Sinead O'Connor, Mariah Carey, Oasis, Ozzy Osbourne (za solową karierę), Cher, Mary J. Blige czy Lenny Kravitz.

"Z grupy 15 nominowanych ostatecznie do Hall of Fame zostanie wybranych mniej osób" - podaje BBC.

Co istotne, artyści nie mogą trafić do Hall of Fame przed upływem 25 lat od wydania pierwszej płyty.

Śmierć Sinead O'Connor

Przypomnijmy, Sinead O'Connor zmarła w lipcu 2023 r. w wieku 56 lat. Policja otrzymała wówczas zgłoszenie o "niereagującej kobiecie" w Herne Hill w południowym Londynie. Służby przekazały, że nie traktują śmierci jako podejrzanej.

"Z wielkim smutkiem ogłaszamy odejście naszej ukochanej Sinead. Rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i proszą o poszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie" - poinformowali w lipcu zeszłego roku bliscy piosenki w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

Kondolencje rodzinie wokalistki złożył premier Irlandii. "Jej muzyka była kochana na całym świecie, a jej talent był niezrównany i bezkonkurencyjny" - napisał Leo Varadkar.

Kariera Sinead O'Connor

Sinead O'Connor została wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE. Piosenkarka, która była otwarta w swoich poglądach społecznych i politycznych, wydała w sumie 10 albumów studyjnych.

Wokalistka zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra". Światowy rozgłos zyskała w 1990 roku, kiedy ukazał się jej album "I Do Not Want What I Haven't Got", którego częścią był hit "Nothing Compares 2 U". Piosenka była numerem jeden list przebojów w wielu krajach na świecie.

W 2018 roku kobieta przeszła na islam, zmieniając imię na Shuhada, ale nadal występowała pod swoim nazwiskiem. W 1992 roku w programie "Saturday Night Live" podarła na wizji zdjęcie papieża Jana Pawła II. Wokalistka tłumaczyła później, że chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Kościele katolickim.

W 2022 roku zmarł 17-letni syn piosenkarki. Wokalistka przekazała wówczas, że nastolatek "postanowił zakończyć swoją ziemską walkę" i poprosiła, by "nikt nie poszedł za jego przykładem".