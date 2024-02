Polska lekarka została porwana w południowym Czadzie przez nieznanych sprawców - donosi agencja AFP. W rękach porywaczy był także Meksykanin, przestępcy w trakcie ucieczki porzucili mężczyznę. Nikt nie przyznał się do porwania. Polskie MSZ informuje o "intensywnej akcji poszukiwawczej".

Według lokalnych władz porywacze byli uzbrojeni. Wolontariuszka została porwana ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga, położonej ponad 400 km od stolicy kraju Ndżameny.

To region, gdzie stosunkowo często dochodzi do uprowadzeń dla okupu. Do tej pory nikt się nie przyznał.

Placówka, w której pracowała Polka prowadzona jest przez Caritas.

Polka porwana w Czadzie. Lokalne władze komentują

Gubernator prowincji przekazał agencji AFP, że do porwania doszło podczas nieobecności żołnierzy, którzy zwykle ochraniają szpital. W placówce pojawiło się dwóch mężczyzn w asyście fałszywego policjanta.

Wraz z Polką uprowadzony został meksykański lekarz, którego porywacze porzucili podczas ucieczki. Meksykanin miał wyjawić, że porywacze zapewniali go i jego koleżankę, iż nie chcą im zrobić krzywdy. Motywem mają być pieniądze.

Porwanie potwierdził AFP Nicolas Nadji Ban, biskup diecezji Lai, który przewodniczy lokalnemu oddziałowi Caritas zarządzającemu szpitalem.

Rodzina kobiety została powiadomiona o porwaniu.

Czad. Komunikat MSZ po porwaniu lekarki

Krótko po depeszy o porwaniu Polki głos zabrało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Trwa intensywna akcja poszukiwawcza polskiej lekarki porwanej w Czadzie. W akcji biorą udział siły czadyjskie i francuskie. Na miejscu nadzoruje ją minister bezpieczeństwa Mahamat Charfadine Margui" - zapewnia polska dyplomacja.

Na miejscu działają polskie służby dyplomatyczne i konsularne, które pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi władzami i rodziną porwanej.