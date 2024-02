Jak zapowiedział prezydent w oświadczeniu, w czwartek wyda postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego na godz. 13.00.

- Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju, m.in. takie jak CPK, elektrownia atomowa, jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że jest to dla niego "kwestia odpowiedzialności za rozwój przyszłych pokoleń, za możliwości rozwoju Polski". - Liczę na merytoryczną dyskusję - podkreślił.

Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny zwoływany przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. W jej skład wchodzą członkowie Rady Ministrów, obradujący pod przewodnictwem głowy państwa. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, nie ma też możliwości podejmowania wiążących decyzji.

Ustawa budżetowa na 2024 rok z podpisem prezydenta

W środę prezydent podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, jednak w trybie kontroli następczej - "z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" - odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta zaznaczono, że "analogiczne działania będą podejmowane przez prezydenta każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych".

"Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" - dodano.

Jak podała Kancelaria, "z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje co do możliwości skrócenia kadencji Sejmu przez prezydenta, należy podkreślić, że zgodnie z art. 225 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu".



"W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca" - skwitowała KPRP.