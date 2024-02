Pomysł, by zlikwidować prace domowe należy do "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej.

"Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu" - zawarto w programie wyborczym formacji rządzonej przez Donalda Tuska.

Nowe zasady mają obowiązywać od 1 kwietnia. W szkołach podstawowych, w klasach 1-3 ma nie być ich wcale, a w klasach 4-8 tylko dla chętnych i bez oceniania.

Koniec prac domowych. Polacy podzieleni

Rozwiązanie to podzieliło Polaków. Potwierdza to sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Ankietowanych zapytano o to, jak oceniają plany MEN.



43,8 proc. respondentów pomysł przyjęło entuzjastycznie. "Zdecydowanie dobrze" ocenia go 20,2 proc. ankietowanych, natomiast "raczej dobrze" - 23,6 proc.

51 proc. badanych uważa, że to złe rozwiązanie. "Zdecydowanie źle" ocenia je 27,5 proc. badanych, "raczej źle" - 23,5 proc.

Przeciwni wyborcy PiS i Konfederacji

Najbardziej przeciwni pomysłowi MEN są wyborcy Konfederacji. 72 proc. uważa go za zły, 10 proc. nie ma zdania. Tylko 18 proc. z nich ocenia go pozytywnie.

Z kolei 74 proc. głosujących na PiS wypowiada się o nim równie źle. Pozytywnie ocenia go zaledwie 22 proc. z nich.

Entuzjastycznie nastawieni do braku prac domowych są wyborcy Lewicy. Pozytywnie ocenia go 72 proc. ankietowanych. Negatywnie 24 proc, 4 proc. nie ma zdania.

69 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej wspiera pomysł "swojej" partii. Negatywny stosunek wyraziło 27 proc respondentów. Wśród wyborców Trzeciej Drogi zdania są mocno podzielone. Dobrze ocenia zakaz prac domowych 50 proc. z nich, źle - 46 proc. 4 proc. nie ma zdania.

Rodzice z zaskakującą tendencją

Co o pomyśle sądzą rodzice? 48 proc. osób z jednym dzieckiem uważa, że to dobry pomysł, 47 proc. że zły. 5 proc. nie ma zdania. Pary z dwójką dzieci myślą dość podobnie - 47 proc. jest za, 45 proc. przeciw, 8 proc. nie ma zdania.

Tendencja odwraca się w przypadku rodzin wielodzietnych. Poparcie dla pomysłu wyraża 21 proc. badanych, 70 proc. jest przeciwna, 9 proc. nie ma zdania.