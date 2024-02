Do zdarzenia doszło we wtorek w wiosce Masara. Osuwiska ziemi spowodowane przez intensywne deszcze, doprowadziły do śmierci co najmniej 11 osób. Ponad 100 wciąż jest poszukiwanych. Wielu mieszkańców Filipin odniosło ciężkie obrażenia.

Dziewczynka przeżyła blisko 60 godzin pod zwałami ziemi

Dziecko zostało uratowane w piątek po prawie 60 godzinach od tragedii. Dotarli do niej ratownicy, którzy przeszukiwali zwały ziemi gołymi rękami i przy użyciu łopat. Wiek dziewczynki nie został ujawniony

- To cud - powiedział urzędnik ds. katastrof Edward Macapili z prowincji Davao de Oro. - To daje nadzieję ratownikom. Odporność dziecka jest zwykle mniejsza niż u dorosłych, a mimo to przeżyło - podkreślił. Dziewczynka nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Tragedia na Filipinach. Ponad 100 osób jest poszukiwanych

Osuwisko błotne pochłonęło trzy autobusy i popularny środek transportu na Filipinach, jakim jest jeepney. Pojazdy miały przewieźć pracowników kopalni złota. Ponadto ziemia przykryła wiele domów, zostawiając mieszkańców bez dachu nad głową.

Na miejscu trwa walka z czasem. Z godziny na godzinę maleją szanse na znalezienie żywych ofiar kataklizmu.

Powodzie i osuwiska ziemi są częstym zjawiskiem na Filipinach, archipelagu liczącym ponad 7,6 tys. wysp. Co roku odnotowuje się tam około 20 burz tropikalnych.