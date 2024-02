Czwartkowe posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od wystąpienia byłego premiera. - Polska lokalna zawsze potrzebowała inwestycji. Przez lata liberalnych rządów okazywało się to niemożliwe, pieniądze przeciekały jak przez sito, a budżet był obarczony ogromnym deficytem - mówił Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki zaapelował do rządu. Przypomniał o wyborach

- Naprawiliśmy ten budżet, przygotowaliśmy program inwestycji strategicznych. Na szkoły, szpitale, żłobki, drogi, na remizy strażackie, na domy kultury w powiatach i gminach. Wszyscy wiedzą o tym doskonale - podkreślił polityk PiS.

- Dzisiaj słyszymy, że rząd premiera Tuska chce zlikwidować ten program, chce zlikwidować program inwestycji strategicznych, który służył wyrównywaniu szans. Służył temu, żeby każdy Polak i każda Polka, niezależnie od tego gdzie mieszkają, mieli podobne szanse - dodał.

ZOBACZ: Ciechanów. Mateusz Morawiecki mówił o Dodzie. "Nie dajmy się"

Morawiecki następnie zaapelował do Polaków przypominając, że zbliżają się wybory samorządowe. - To właśnie w gminach i powiatach całej Polski przygotowaliśmy ten program, jako program inwestycji strategicznych - stwierdził.

Zwrócił się też do rządu o kontynuację wspomnianego programu. - W całej Polsce organizujmy spotkania z naszymi wójtami i starostami, mówmy jak ważny jest ten program. Nie dopuśćmy do tego, żeby Polska przestała się rozwijać solidarnie i równomiernie - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz do PiS: Ograbiliście samorząd na miliardy złotych

Morawieckiemu odpowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - To co zrobiliście przez ostatnie lata z funkcjonowaniem państwa, to jak okradaliście przez ostatni lata państwo i wyprowadzaliście miliony, to wszystko trafia teraz do organów ścigania. Trwają audyty w ministerstwach, pokazujemy wasze zaniedbania i zaniechania - powiedział.

- Ograbiliście samorząd na miliardy złotych, pozbawiliście samorządy dochodowości, zabraliście im pieniądze, rozdawaliście je poprzez pryzmat legitymacji partyjnych, a nie przez pryzmat potrzeb. Nie macie szacunku dla obywateli i nie macie szacunku dla wspólnoty lokalnej - dodał Kosiniak-Kamysz.

"Polska nie zasłużyła na opozycję, jaka dziś jest w Sejmie"

Zdaniem wicepremiera PiS "oszukało" i dlatego przegrało wybory parlamentarne. - Ale nie potraficie tego zaakceptować, dlatego wczoraj widzieliśmy to, co widzieliśmy. Te sceny ataku na Straż Marszałkowską, to będzie wam towarzyszyć. Mieliście dbać o polskie bezpieczeństwo, mieliście stać murem za polskim mundurem, mieliście być gwarantem normalności i spokoju - przypomniał.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki w Legnicy: Ten rząd zaczyna od likwidacji

- Polska nie zasłużyła na taką opozycję, jaka dzisiaj jest w Sejmie. Doprowadzacie do chaosu, zamętu i destabilizacji. Działacie na korzyść naszych wrogów, na wrogów Polski - uznał wiceszef rządu.

- Możemy się różnić w wielu kwestiach, ale nie możemy się różnić w kwestii racji stanu. A polską racją stanu jest bezpieczeństwo, a nie sianie chaosu i zamętu. Budowa silnej wspólnoty, a nie ciągłe dzielenie, współpraca w kluczowych sprawach, a wy nie jesteście w stanie współpracować w podstawowej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej - podsumował Kosiniak-Kamysz.

