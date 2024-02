- Nie chcemy, by nasze dzieci pracowały u nich, tylko żeby oni pracowali u nas - powiedział w sobotę Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zapowiadanych zmian w systemie nauki. Stwierdził, że rodzice nie byli pytani o większość elementów programu. Polityk spotkał się z mieszkańcami Legnicy.

Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę Legnicę. Podczas spotkania z mieszkańcami mówił o systemie edukacji i zmianach, które mają w nim zajść. Poruszył m.in. temat likwidacji prac domowych.

- Czy był ten temat konsultowany z wami? Albo jakieś inne elementy programu? - pytał Morawiecki do zebranych na sali.



- Jak nasze dzieci będą uczyć się za mało to będą mieć trudne życie w konkurencji z Niemcami, Szwajcarami, Chińczykami. My nie chcemy, by nasze dzieci pracowały u nich, tylko żeby oni pracowali u nas - powiedział.

Mateusz Morawiecki o atmosferze w Brukseli

Morawiecki stwierdził, że minister edukacji Barbara Nowacka zachowuje się jak "zła nauczycielka".

- Jak zlikwidować prace domowe, CKP? Od tego zaczyna ten rząd, od likwidacji? To, co się teraz dzieje, jest atakiem na prawa człowieka. Oni nam zarzucali łamanie praworządności. Odpowiedzcie jednym zdaniem (tym, którzy mówili, że PiS uderza w polską praworządność - red.). Przecież w każdej sytuacji była ustawa. Tymczasem teraz ten rząd nie przyjmuje ustaw - mówił były premier.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki zastąpi prezesa PiS? Nowa deklaracja polityka

Mateusz Morawiecki dodał też, że niedawno wrócił z Brukseli, gdzie panuje zaniepokojenie tym, co dzieje się w Polsce. - Im się w głowie nie mieści, jak można uchwałami Sejmu wprowadzać zmiany. Nie mogą nas rżnąć piłą mechaniczną, a my będziemy milczeć - mówił. Nadmienił, że najbliższe wybory pokażą, czy Polacy się obawiają.



- Wykonam taką małą prowokację z Legnicy, może ona pójdzie w świat. Dobrze by było, żeby w którymś z krajów jakiś premier poszedł do urzędu, czy biura antykorupcyjnego i powiedział "koniec kadencji" (...) Bruksela nie reaguje na to, jak bezwstydnie łamane jest prawo w Polsce - kontynuował Morawiecki.

M. Morawiecki: A. Bodnar próbuje zmienić konstytucję

Morawiecki stwierdził, że nowy rząd doprowadza do "łamania podstawowych praw demokracji". - Wolni Polacy muszą dać temu opór, muszą dać kontrę - nawoływał.



Polityka zaznaczył, że minęło 3,5 miesiąca od wyborów. Uznał, że skoro rząd był pewny, iż obejmie władze to powinien mieć już przygotowane ustawy różnych dot. zmian. Jak przypomniał, po 3,5 miesiącach rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce obowiązywało już 500+. - Oni nie realizują swoich obietnic - podkreślał.

Stwierdził, że poprzez działania w prokuraturze i w mediach państwowych "łamane są prawa człowieka i prawa państwa demokratycznego".



- Minister Adam Bodnar próbuje zmienić Konstytucję właśnie przez swoje rozporządzenia, akty niższego rzędu - powiedział.

WIDEO: Magdalena Biejat nie poprze Rafała Trzaskowskiego. Wskazała na jedną kwestię Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / polsatnews.pl